Україна
Нова вакансія в "Азов" — треба ремонтувати агрегати

Нова вакансія в "Азов" — треба ремонтувати агрегати

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам паливної апаратури
Автослюсар. Фото ілюстративне: silicon-mag.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють налаштовувати паливні системи. Йдеться про майстрів паливної апаратури.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 18 грудня.

Читайте також:
"Азов" шукає майстрів паливної апаратури
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра паливної апаратури та вимоги до кандидатів на посаду

Майстер паливної апаратури має заміняти газорозподільні механізми (ГРМ), працювати з високоточним інструментом, ремонтувати й налаштовувати паливні системи та агрегати. 

До лав бригади запрошують людей, які мають навички заміни ГРМ, роботи з високоточним інструментом, ремонту й налаштування паливних систем та агрегатів. Фахівці повинні знати конструкції паливних систем і бути готовими до роботи як у тилових пунктах технічної допомоги (ПТД), так і в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. За виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівцю обіцяють щоденну доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють керувати бойовими броньованими машинами. Йдеться про водіїв ББМ.

Також бригада запрошує до своїх лав топографів. Обійняти таку посаду можуть ті, хто знається на картах.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
