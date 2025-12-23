Видео
Україна
Новая вакансия в "Азов" — надо ремонтировать агрегаты

Ua ru
23 декабря 2025
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает мастерам топливной аппаратуры
Автослесарь. Фото иллюстративное: silicon-mag.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют настраивать топливные системы. Речь идет о мастерах топливной аппаратуры.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 18 декабря.

"Азов" ищет мастеров топливной аппаратуры
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности мастера топливной аппаратуры и требования к кандидатам на должность

Мастер топливной аппаратуры должен заменять газораспределительные механизмы (ГРМ), работать с высокоточным инструментом, ремонтировать и настраивать топливные системы и агрегаты.

В ряды бригады приглашают людей, которые имеют навыки замены ГРМ, работы с высокоточным инструментом, ремонта и настройки топливных систем и агрегатов. Специалисты должны знать конструкции топливных систем и быть готовыми к работе как в тыловых пунктах технической помощи (ПТП), так и в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий специалисту обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют управлять боевыми бронированными машинами. Речь идет о водителях ББМ.

Также бригада приглашает в свои ряды топографов. Занять такую должность могут те, кто разбирается в картах.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
