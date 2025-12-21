Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка На круту техніку потрібні водії — є гарна вакансія в "Азові"

На круту техніку потрібні водії — є гарна вакансія в "Азові"

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 03:26
До Азова запрошують на роботу водіїв — гарні умови та зарплата
ББМ "Козак-2" української армії. Ілюстративне фото: ПрАТ НВО "Практика"

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати бойовими броньованими машинами. Йдеться про водіїв ББМ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає водіїв ББМ
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія ББМ і вимоги до кандидатів на посаду 

Водій ББМ має управляти колісною чи гусеничною бойовою броньованою машиною, виконувати польові завдання, а також бойові задачі: підвозити особовий склад, боєкомплект та інше обладнання. 

На роботу запрошують вмотивованих і психологічно стійких людей, які придатні до військової служби за станом здоров'я, мають водійське посвідчення категорії С, готові постійно навчатися й покращувати свої навички. Військовий має знати тактико-технічні характеристики. Наявність сертифікатів на різні типи бойових броньованих машин буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які забезпечуватимуть вогневу підтримку зі стрілецької зброї. Йдеться про вогнеметників.

Також у бригаді бракує тих, хто вміє стріляти із гранатометів. До війська запрошують гранатометників.

робота армія бригада "Азов" вакансії Рекрутинг водій
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації