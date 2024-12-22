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Невикористана відпустка бійця ЗСУ — як отримати компенсацію

22 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Кожен військовослужбовець ЗСУ має право на компенсацію відпустки
Родина військовослужбовця. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

Під час дії воєнного стану українські військовослужбовці мають право на щорічну відпустку тривалістю 30 днів, а також на збереження невикористаних днів відпустки. Однак, через складні обставини на фронті та кадровий дефіцит у підрозділах, не завжди можливо використати всі відпускні дні протягом року.

Про нюанси оформлення відпустки військовим інформує АрміяInform.

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Законодавство України гарантує військовослужбовцям збереження невикористаних днів відпустки. Ці дні не втрачаються та можуть бути використані в майбутньому за таких умов:

  • при звільненні зі служби військовослужбовець має право на відпустку перед звільненням, тривалість якої пропорційна часу служби протягом року звільнення. За цей період виплачується грошове забезпечення;
  • при звільненні військовослужбовець може отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпустки, включаючи попередні роки.

Розмір грошової компенсації розраховується на основі посадового окладу, окладу за військовим званням, надбавок та інших виплат, які отримував військовослужбовець останнім часом.

Важливо зазначити, що компенсація може бути надана не тільки за невикористані дні щорічної відпустки, але й за додаткову відпустку, наприклад, для учасників бойових дій. Під час воєнного стану така відпустка не надається, але можливе отримання компенсації за неї.

Для отримання компенсації при звільненні необхідно подати рапорт командиру військової частини з відповідним клопотанням, в якому вказати підставу та дату звільнення, кількість невикористаних днів відпустки та норму законодавства, що регулює компенсацію.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, як військовим нараховують виплати за бойові завдання.

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ЗСУ відпустка армія компенсація війна в Україні

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