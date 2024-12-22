Каждый военнослужащий ВСУ имеет право на компенсацию отпуска

Семья военнослужащего. Иллюстративное фото: УНИАН

Во время действия военного положения украинские военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 30 дней, а также на сохранение неиспользованных дней отпуска.

О нюансах оформления отпуска военным информирует АрмияInform.

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Законодательство Украины гарантирует военнослужащим сохранение неиспользованных дней отпуска.

при увольнении со службы военнослужащий имеет право на отпуск перед увольнением, продолжительность которого пропорциональна времени службы в течение года увольнения;

при увольнении военнослужащий может получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, включая предыдущие годы.

Размер денежной компенсации рассчитывается на основе должностного оклада, оклада по воинскому званию, надбавок и других выплат, которые получал военнослужащий в последнее время.

Важно отметить, что компенсация может быть предоставлена не только за неиспользованные дни ежегодного отпуска, но и за дополнительный отпуск, например, для участников боевых действий.

Для получения компенсации при увольнении необходимо подать рапорт командиру воинской части с соответствующим ходатайством, в котором указать основание и дату увольнения, количество неиспользованных дней отпуска и норму регулирующего компенсацию законодательства.

Напомним, мы писали ранее о том, как военным начисляют выплаты за боевые задания.

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