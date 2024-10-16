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Невеликі підприємства з виробництва дронів не можуть бронювати своїх працівників

16 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Бронювання співробітників — невеликі підприємства з виробництва дронів не мають можливості
Військовий запускає дрон. Фото: АрміяInform
Артем Кругленко - Редактор

В Україні ті підприємства, які визнані критично важливими для функціонування економіки країни в особливий період, можуть забронювати своїх працівників від мобілізації. Водночас невеликі підприємства, які виробляють дрони для Збройних сил України, не мають такої можливості.

Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" заявила Ірина Фріз, народний депутат України від партії "Європейська солідарність" та член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

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Ірина Фріз пояснила, що головною причиною цієї проблеми є прив'язування економічного бронювання до сплати податків та заробітної плати. За її словами, це деморалізує безпосередньо ЗСУ.

"Коли починають прив’язувати економічне бронювання до сплати податків чи то до заробітної плати, все це погіршує внутрішньополітичну ситуацію та деморалізує ЗСУ. Перевірка на критичність, аудит — це все одно, що пустити цапа в город. Спочатку наробити халепи, а потім проводити аудит", — заявила Фріз.

Нардеп також наголосила, що неприпустимо, що під час війни, тим паче на третій рік великої війни, в Україні починаються "оборудки та схеми через економічне бронювання".

"Невеликі підприємства, які виробляють для ЗСУ дрони, не можуть забронювати своїх фахівців. А всі інші, зокрема компанії щодо побутових речей, визначаються як критично необхідні та отримують бронювання. Ганьба встановленим критеріям", — резюмувала вона.

Нагадаємо, вчора ми також писали. що під час загальної мобілізації українські підприємства мають можливість бронювати певну кількість своїх працівників. Однак наразі український бізнес скаржиться на низку труднощів у цьому процесі.

Зокрема, ми повідомляли, що підприємці відчувають серйозні проблеми через затримки чи неможливість підтвердити статус критичності своїх підприємств чи компаній. Своєю чергою це створює проблеми для бронювання співробітників

мобілізація дрони бронювання підприємства війна в Україні єБронювання

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