Через призупинення бронювання український бізнес відчуває проблеми

Робота в офісі. Ілюстративне фото: pixels.com

Український бізнес відчуває серйозні проблеми через затримки чи неможливість підтвердити статус критичності своїх підприємств чи компаній. Своєю чергою це створює проблеми для бронювання співробітників.

Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

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ЄБА повідомляє, що 86% бізнесу (з-поміж членів асоціації) мають працівників, які були мобілізовані до лав ЗСУ. Більш ніж 52% підприємств через мобілізацію втратили щонайменше 10% співробітників. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% — 20-40%.

Важливим фактором є те, що дуже багато мобілізованих чи добровольців мають критичну для підприємства професію. В основному це керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

"Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу", — зазначається в заяві ЄБА.

Там закликають якнайшвидше закінчити моніторинг критичності підприємств та відновити процедуру бронювання.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що у Раді не підтримують ідею економічного бронювання.

А на думку голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, економічне бронювання в Україні можуть впровадити вже цього року.