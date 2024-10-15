Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Бронювання працівників на паузі — як це впливає на бізнес в Україні arrow

Бронювання працівників на паузі — як це впливає на бізнес в Україні

15 жовтня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Через призупинення бронювання український бізнес відчуває проблеми
Робота в офісі. Ілюстративне фото: pixels.com
Артем Кругленко - Редактор

Український бізнес відчуває серйозні проблеми через затримки чи неможливість підтвердити статус критичності своїх підприємств чи компаній. Своєю чергою це створює проблеми для бронювання співробітників. 

Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

Читайте також:

Які виникли проблеми з бронюванням працівників

ЄБА повідомляє, що 86% бізнесу (з-поміж членів асоціації) мають працівників, які були мобілізовані до лав ЗСУ. Більш ніж 52% підприємств через мобілізацію втратили щонайменше 10% співробітників. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% — 20-40%. 

Важливим фактором є те, що дуже багато мобілізованих чи добровольців мають критичну для підприємства професію. В основному це керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній. 

"Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу", — зазначається в заяві ЄБА. 

Там закликають якнайшвидше закінчити моніторинг критичності підприємств та відновити процедуру бронювання. 

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський заявив, що у Раді не підтримують ідею економічного бронювання.

А на думку голови фінансового комітету Верховної Ради України Данили Гетманцева, економічне бронювання в Україні можуть впровадити вже цього року.

бізнес критична інфраструктура Український бізнес мобілізація бронювання війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Бронювання працівників на паузі — як це впливає на бізнес в Україні

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — в чому причина

07:03 Долар із "зірочкою" біля серійного номеру — що означає цей символ

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив 84,6 тис. грн через "хакерську атаку" — деталі

06:50 Долар та злотий майже не змінились, а євро помітно дешевшає — курс валют на вівторок

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:38 Овочі, м'ясо, молоко та яйця помітно подорожчають — експерт назвав на скільки

06:30 В Україні здешевшав ячмінь — скільки коштують зернові у жовтні

06:30 Виїзд за кордон — який документ потрібен військовозобов'язаним

07:30 Бронювання працівників на паузі — як це впливає на бізнес в Україні

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — в чому причина

07:03 Долар із "зірочкою" біля серійного номеру — що означає цей символ

07:01 Клієнт ПриватБанку втратив 84,6 тис. грн через "хакерську атаку" — деталі

06:50 Долар та злотий майже не змінились, а євро помітно дешевшає — курс валют на вівторок

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:38 Овочі, м'ясо, молоко та яйця помітно подорожчають — експерт назвав на скільки

06:30 В Україні здешевшав ячмінь — скільки коштують зернові у жовтні

06:30 Виїзд за кордон — який документ потрібен військовозобов'язаним

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:50 Путін йде на переговори та масові рейди ТЦК — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Рада не розгляне економічне бронювання найближчі тижні — Гончаренко назвав причину

Text

16:20 Балабан назвав кількість українців, які хочуть та вміють воювати

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

8 жовтня 2024

21:40 Новий зразок доларових купюр — як відрізнити 100 доларів від підробки