Из-за приостановки бронирования украинский бизнес испытывает проблемы

Работа в офисе. Иллюстративное фото: pixels.com

Украинский бизнес испытывает серьезные проблемы из-за задержек или невозможности подтвердить статус критичности своих предприятий или компаний. В свою очередь это создает проблемы для бронирования сотрудников.

Об этом сообщила Европейская бизнес ассоциация.

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Возникшие проблемы с бронированием работников

ЕБА сообщает, что 86% бизнеса (из числа членов ассоциации) имеют работников, мобилизованных в ряды ВСУ. Более 52% предприятий из-за мобилизации потеряли не менее 10% сотрудников. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% — 20-40%.

Важным фактором является то, что большое количество мобилизованных или добровольцев имеют критическую на предприятии профессию. В основном это руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий.

"Компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу", — отмечается в заявлении ЕБА.

Там призывают поскорее закончить мониторинг критичности предприятий и возобновить процедуру бронирования.

Напомним, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в Раде не поддерживают идею экономического бронирования.

А, по мнению главы финансового комитета Верховной Рады Украины Данилы Гетманцева , экономическое бронирование в Украине могут внедрить уже в этом году.