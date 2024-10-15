Из-за приостановки бронирования украинский бизнес испытывает проблемы

Бронирование работников на паузе — как это влияет на бизнес в Украине
Украинский бизнес испытывает серьезные проблемы из-за задержек или невозможности подтвердить статус критичности своих предприятий или компаний. В свою очередь это создает проблемы для бронирования сотрудников.
Об этом сообщила Европейская бизнес ассоциация.
Возникшие проблемы с бронированием работников
ЕБА сообщает, что 86% бизнеса (из числа членов ассоциации) имеют работников, мобилизованных в ряды ВСУ. Более 52% предприятий из-за мобилизации потеряли не менее 10% сотрудников. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% — 20-40%.
Важным фактором является то, что большое количество мобилизованных или добровольцев имеют критическую на предприятии профессию. В основном это руководители, инженеры, ИТ-специалисты, водители, электричества, механики, операторы производственных линий.
"Компании страдают не только от нехватки квалифицированных специалистов, но и от невозможности прогнозировать работу", — отмечается в заявлении ЕБА.
Там призывают поскорее закончить мониторинг критичности предприятий и возобновить процедуру бронирования.
Напомним, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что в Раде не поддерживают идею экономического бронирования.
А, по мнению главы финансового комитета Верховной Рады Украины Данилы Гетманцева , экономическое бронирование в Украине могут внедрить уже в этом году.
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