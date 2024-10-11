Економічне бронювання в Україні — Гетманцев припустив, коли його впровадять

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні цьогоріч можуть запровадити економічне бронювання. Проте, це не працюватиме як відкуп від армії. Будуть певні критерії, за якими його надаватимуть.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев в інтерв'ю ASATrьопс.

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Данило Гетманцев припустив, що цього року в Україні можуть вже запровадити економічне бронювання. Проте є нюанси. Зокрема, це буде реалізація зміни постанови Кабінету Міністрів України.

Також чиновник додав, що це не працюватиме як відкуп від армії. Будуть чіткі критерії, за якими надаватимуть економічне бронювання.

"Я б не називав це економічним бронюванням в сенсі сплатив гроші — не йдеш в армію. Так не буде. Буде реалізація Кабінету Міністрів принципу "працюй або воюй" — те, про що говорив прем'єр-міністр. Це буде найближчим часом", — сказав Гетманцев.

Нардеп додав, що це не буде окремий закон, а просто зміна постанови Кабміну.

"Одним з критеріїв буде біла заробітна плата, а іншим критерієм буде галузь, перелік якої буде розширений", — пояснив посадовець.

Нагадаємо, в Україні досі не запровадили економічне бронювання через низку дискусій.

Так, нещодавно нардеп Ігор Фріс заявив, що закон про економічне бронювання наразі Верховною Радою не розглядаються через пошук компромісного рішення.

Деякі нардепи гостро розкритикували ідею економічного бронювання. Мовляв, це поділить суспільство, бо "бідні воюватимуть за багатих".