Экономическое бронирование в Украине — Гетманцев предположил, когда его внедрят

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в этом году могут ввести экономическое бронирование. Однако это не будет работать как откуп от армии. Будут определенные критерии, по которым его будут предоставлять.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев в интервью ASATrепс.

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Когда в Украине могут ввести экономическое бронирование

Даниил Гетманцев предположил, что в этом году в Украине уже могут ввести экономическое бронирование. Однако есть нюансы. В частности, это будет реализация смены постановления Кабинета Министров Украины.

Также чиновник добавил, что это не будет работать как откуп от армии. Будут четкие критерии, по которым будут предоставляться экономическое бронирование.

"Я бы не называл это экономическим бронированием в смысле заплатил деньги — не идешь в армию. Так не будет. Будет реализация Кабинета Министров принципа "работай или воюй" — то, о чем говорил премьер-министр. Это будет в ближайшее время", — сказал Гетманцев.

Нардеп добавил, что это не будет отдельный закон, а просто смена постановления Кабмина.

"Одним из критериев будет белая заработная плата, а другим критерием будет отрасль, перечень которой будет расширен", — пояснил чиновник.

Напомним, в Украине до сих пор не ввели экономическое бронирование из-за ряда дискуссий.

Так недавно нардеп Игорь Фрис заявил, что закон об экономическом бронировании Верховной Радой пока не рассматривается из-за поиска компромиссного решения.

Некоторые нардепы остро раскритиковали идею экономического бронирования. Мол, это разделит общество, потому что "бедные будут воевать за богатых".