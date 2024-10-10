Верховна Рада призупинила розгляд законопроєкту про економічне бронювання

Верховна Рада України. Фото: УНІАН

Народний депутат Ігор Фріс повідомив, що закон про економічне бронювання наразі Верховною Радою не розглядаються. Парламентарі шукають компромісне рішення.

Про це Фріс повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 10 вересня.

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"У нас дискутувалося прийняття закону про економічне бронювання і думки колег абсолютно різні. Є абсолютні прихильники цього законопроєкту, але поки що законопроєкт не розглядається", — пояснив нардеп.

Фріс зазначив, що зміни Кабміну щодо розширення списку "критичних" підприємств потребують кращого регулювання. Наприклад, необхідно провести аудит підприємств та бронювати тільки тих працівників, які забезпечують життєдіяльність країни.

"Були випадки, коли цирк бронював своїх працівників, телемарафон. Але мені здається, що до об'єктів критичної інфраструктури мають відноситися ті об'єкти, працівники яких забезпечують життєдіяльність українців", — вважає нардеп.

За словами нардепа, подальші рішення щодо аудиту та можливості бронювання, скоріше за все, зʼявляться найближчими днями.

Раніше ми писали, що в Україні планують провести аудит підприємств, які отримали від органів місцевого самоврядування статус критичних. Аудит відбуватиметься під наглядом військових.

Нагадаємо, 8 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив протокольне рішення, яким частково зупинив дію критеріїв для бронювання до 15 листопада 2024 року.