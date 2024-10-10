Верховная Рада приостановила рассмотрение законопроекта об экономическом бронировании

Нардеп объяснил, почему ВРУ приостановила рассмотрение закона о бронировании
Народный депутат Игорь Фрис сообщил, что закон об экономическом бронировании Верховной Радой пока не рассматривается. Парламентарии ищут компромиссное решение.
Об этом Фрис сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 10 сентября.
Закон об экономическом бронировании в ВРУ
"У нас дискутировалось принятие закона об экономическом бронировании и мнения коллег абсолютно разные. Есть абсолютные сторонники этого законопроекта, но пока что законопроект не рассматривается", — пояснил нардеп.
Фрис отметил, что изменения Кабмина относительно расширения списка "критических" предприятий нуждаются в лучшем регулировании. К примеру, необходимо провести аудит предприятий и бронировать только тех работников, которые обеспечивают жизнедеятельность страны.
"Были случаи, когда цирк бронировал своих работников, телемарафон. Но мне кажется, что к объектам критической инфраструктуры должны относиться объекты, работники которых обеспечивают жизнедеятельность украинцев", — считает нардеп.
По словам нардепа, дальнейшие решения по аудиту и возможности бронирования, скорее всего, появятся в ближайшие дни.
Ранее мы писали, что в Украине планируется провести аудит предприятий, получивших от органов местного самоуправления статус критических. Аудит будет проходить под наблюдением военных.
Напомним, 8 октября Кабинет Министров Украины принял протокольное решение , которым частично остановил действие критериев для бронирования до 15 ноября 2024 года.
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