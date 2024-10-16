Бронирование сотрудников — небольшие предприятия по производству дронов не имеют такой возможности

Военный запускает дрон. Фото: АрмияInform

В Украине те предприятия, которые признаны критически важными для функционирования экономики страны в особый период, могут забронировать своих работников от мобилизации. В то же время у небольших предприятий, которые производят дроны для Вооруженных сил Украины, нет такой возможности.

Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" заявила Ирина Фриз, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Ирина Фриз пояснила, что главной причиной этой проблемы является привязывание экономического бронирования к уплате налогов и заработной плате. По ее словам, это деморализует непосредственно ВСУ.

"Когда начинают привязывать экономическое бронирование к уплате налогов или заработной плате, все это ухудшает внутриполитическую ситуацию и деморализует ВСУ. Проверка на критичность, аудит — это все равно, что пустить козла в огород. Сначала наделать беды, а потом проводить аудит ", — заявила Фриз.

Нардеп также подчеркнула, что недопустимо, что во время войны, тем более на третий год большой войны, в Украине начинаются "оборудки и схемы через экономическое бронирование".

"Небольшие предприятия, которые производят для ВСУ дроны, не могут забронировать своих специалистов. А все остальные, в том числе компании по бытовым вещам, определяются как критически необходимые и получают бронирование. Позор установленным критериям", — резюмировала она.

Напомним, вчера мы тоже писали. что во время общей мобилизации украинские предприятия могут бронировать определенное количество своих работников. Однако украинский бизнес жалуется на ряд трудностей в этом процессе.

В частности, мы сообщали, что предприниматели испытывают серьезные проблемы из-за задержек или невозможности подтвердить статус критичности своих предприятий или компаний. В свою очередь это создает проблемы для бронирования сотрудников.