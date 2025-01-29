У Державній службі зайнятості заявили, що в Україні найбільше зараз платять військовим

Гроші в кишені військового. Фото ілюстративне: armyinform.com

Найбільші зарплати в Україні станом на січень 2025 року отримують військовослужбовці. А найбільш прибутковими підприємствами невійськового сектору є IT.

Про це у вівторок, 28 січня, в інтерв'ю РБК-Україна повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

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За словами представниці Державної служби зайнятості, добре заробляють представники нерухомості, транспорту, логістики та HR. Налагоджувальник різноманітного обладнання, оператори верстатів із програмним керуванням щомісяця отримують 80–100 тисяч гривень, інженери — щонайменше сто тисяч гривень. Крім того, хороші зарплати в аграрному секторі.

За словами Юлії Жовтняк, коли після війни захисники України повернуться на ринок праці, зарплати не почнуть подати, бо завжди діють закони демографії та конкуренції.

"У перспективі десятиліття зарплати в Україні мають зростати зі збереженням нинішньої їхньої структури. За дефіцитними спеціальностями зарплати лише зростатимуть. Щодо працевлаштування учасників бойових дій після повернення з війни, як свідчить опитування Українського ветеранського фонду, 68% нинішніх військовослужбовців після демобілізації хочуть бути підприємцями", — зазначила директорка Держслужби зайнятості.

Нагадаємо, в Україні забронювали від військового призову 900 тисяч чоловіків призовного віку. Щоправда, рішення щодо деяких випадків бронювання вже переглядають.

Також ми повідомляли, що багатьом військовозобов'язаним доведеться проходити ВЛК повторно. Тих, хто не виконає цю вимогу, штрафуватимуть.