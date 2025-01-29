В Государственной службе занятости заявили, что в Украине больше всего сейчас платят военным

Деньги в кармане военного. Фото иллюстративное: armyinform.com

Самые большие зарплаты в Украине по состоянию на январь 2025 года получают военнослужащие. А наиболее прибыльными предприятиями невоенного сектора являются IT.

Об этом во вторник, 28 января, в интервью РБК-Украина сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

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По словам представительницы Государственной службы занятости, хорошо зарабатывают представители недвижимости, транспорта, логистики и HR. Наладчики разнообразного оборудования, операторы станков с программным управлением ежемесячно получают 80–100 тысяч гривен, инженеры — не менее ста тысяч гривен. Кроме того, хорошие зарплаты в аграрном секторе.

По словам Юлии Жовтняк, когда после войны защитники Украины вернутся на рынок труда, зарплаты не начнут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции.

"В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти. Что касается трудоустройства участников боевых действий после возвращения с войны, как свидетельствует опрос Украинского ветеранского фонда, 68% нынешних военнослужащих после демобилизации хотят быть предпринимателями", — отметила директор Госслужбы занятости.

Напомним, в Украине забронировали от военного призыва 900 тысяч мужчин призывного возраста. Правда, решение по некоторым случаям бронирования уже пересматривают.

Также мы сообщали, что многим военнообязанным придется проходить ВВК повторно. Тех, кто не выполнит это требование, будут штрафовать.