Обмежено придатні мають знову пройти ВЛК до 4 лютого

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

До 4 лютого всі військовозобов'язані, які мали статус "обмежено придатний до військової служби", зобов'язані пройти повторний медичний огляд. В іншому випадку їх чекають величезні штрафи.

Про це повідомляється на сайті Міноборони України.

Читайте також:

Як змінились статуси військовозобов'язаних

Згідно з Законом України №3621-IX, скасовуються терміни "обмежено придатний до військової служби" та "непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

Види придатності військовозобов'язаних. Фото: Міноборони України

Тепер за результатами медичного огляду громадяни отримують один із наступних статусів: "придатний до служби" (з уточненням її виду), "непридатний" (з можливістю перегляду через 6–12 місяців), "потребує лікування", "тимчасово непридатний" (з призначенням дати повторного огляду).

Які штрафи за не проходження ВЛК

Невиконання вимог законодавства може призвести до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 000 до 25 500 гривень відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

А ще з'явиться можливість отримувати направлення на медогляд через застосунок "Резерв+", самостійно обирати лікарні для проходження огляду, а дані медоглядів будуть автоматично вноситися до Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто з військових має право на винагороду розміром 50 000 гривень щомісяця.

Додамо, ми писали про те, які три підстави є для щомісячних виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.