Ограниченно годные должны снова пройти ВВК до 4 февраля

Прохождение ВВК. Иллюстративное фото: УНИАН

До 4 февраля все военнообязанные, которые имели статус "ограниченно годный к военной службе", обязаны пройти повторный медицинский осмотр. В противном случае их ждут огромные штрафы.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

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Согласно Закону Украины №3621-IX, отменяются термины "ограниченно годный к военной службе" и "непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно годный в военное время".

Виды годности военнообязанных. Фото: Минобороны Украины

Теперь по результатам медицинского осмотра граждане получают один из следующих статусов: "годен к службе" (с уточнением ее вида), "непригоден" (с возможностью пересмотра через 6–12 месяцев), "нуждается в лечении", "временно непригоден" (с назначением даты повторного осмотра).

Какие штрафы за не прохождение ВВК

Невыполнение требований законодательства может привести к административной ответственности в виде штрафа от 17 000 до 25 500 гривен в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях.

А еще появится возможность получать направления на медосмотр через приложение "Резерв+", самостоятельно выбирать больницы для прохождения осмотра, а данные медосмотров будут автоматически вноситься в Электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ).

Напомним, мы ранее сообщали о том, кто из военных имеет право на вознаграждение размером 50 000 гривен ежемесячно.

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