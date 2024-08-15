Що буде якщо не сплатити штраф від ТЦК — детальне пояснення

Військовозобов'язаний у ТЦК СП. Ілюстративне фото: ООТЦК СП

У липні завершився термін оновлення даних військовозобов'язаними у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ті, хто не виконав вимоги нового закону про мобілізацію, отримають штрафи.

Про це пише ТСН.

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Як перевірити, чи є штраф від ТЦК

Перевірити наявність штрафу можна онлайн у додатку "Дія", обравши розділ "Виконавчі провадження".

Також можна особисто з'явитися до ТЦК.

Крім того, перевірити інформацію через сервіс "Опендатабот".

Центр комплектування може проінформувати військовозобов'язаного про штрафні санкції поштою.

При отриманні штрафу від ТЦК відкривається виконавче провадження, наявність якого можна перевірити онлайн через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП).

Для цього на сайті АСВП необхідно ввести персональні дані.

Що робити, якщо штраф все ж надійшов

Військовозобов'язаний може не погодитися зі штрафом і оскаржити його протягом 10 днів.

У випадку, якщо людина погоджується сплатити стягнення, то це потрібно зробити протягом 15 днів.

Яка сума стягнення

Розмір штрафу за неоновлення даних у ТЦК військовозобов'язаними становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Для посадових і юридичних осіб штраф становить від 34 000 до 59 000 гривень.

Також за невиконання вимог нового закону про мобілізацію можуть позбавити права керувати автомобілем.

Що буде якщо не заплатити

Якщо не сплатити штраф від ТЦК, то будуть наслідки.

По-перше, сума штрафу зросте удвічі, а справа передадуть до виконавчої служби.

По-друге, вже виконавча служба може арештувати банківські рахунки та деяке майно боржника.

Водночас, якщо штраф менший ніж 160 тисяч гривень, то продавати житло або земельну ділянку виконавча служба не буде.