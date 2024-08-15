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За відсутність військового квитка доведеться сплачувати штраф — скільки

15 серпня 2024 07:35
Артем Кругленко - Редактор
Який штраф доведеться сплачувати за відсутність військового квитка
Військовий квиток. Фото: top.today.ua
Артем Кругленко - Редактор

Усі військовозобов'язані чоловіки в Україні повинні мати військовий квіток. Громадянам, які цього квитка не мають, загрожує штраф.

Про це йдеться в новому законі про мобілізацію, який набув чинності у травні поточного року.

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Згідно із частиною шостою статті 22 закону України "Про мобілізаційну підготовку", військовий квиток повинен бути в кожного військовозобов’язаного українця віком від 18 до 60 років. На вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського чи прикордонника громадяни мають цей документ пред'являти.

У частині другій статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначено, що відсутність військово-облікового документа є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період. За таке порушення військовозобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність — штраф у розмірі 17–25 тисяч гривень.

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