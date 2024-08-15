Какой штраф придется платить за отсутствие военного билета

Военный билет. Фото: top.today.ua

Все военнообязанные мужчины в Украине должны иметь военный цветок. Гражданам, не имеющим этого билета, грозит штраф.

Об этом говорится в новом законе о мобилизации, который вступил в силу в мае этого года.

Читайте также:

Какой штраф можно получить за отсутствие военного билета

Согласно части шестой статьи 22 закона Украины "О мобилизационной подготовке", военный билет должен быть у каждого военнообязанного украинца в возрасте от 18 до 60 лет. По требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника граждане должны предъявлять этот документ.

В части второй статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях отмечено, что отсутствие военно-учетного документа является нарушением законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период. За такое нарушение военнообязанный будет нести административную ответственность — штраф в размере 17-25 тысяч гривен.