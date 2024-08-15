Что будет, если не оплатить штраф от ТЦК — подробное объяснение

Военнообязанный в ТЦК СП. Иллюстративное фото: ООТЦК СП

В июле истек срок обновления данных военнообязанными в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Те, кто не выполнил требования нового закона о мобилизации, получат штрафы.

Об этом пишет ТСН.

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Как проверить есть ли штраф от ТЦК

Проверить наличие штрафа можно онлайн в приложении "Дія", выбрав раздел "Виконавчі провадження".

Также можно лично явиться в ТЦК.

Кроме того, проверить информацию через сервис "Опендатабот".

Центр комплектования может проинформировать военнообязанного о штрафных санкциях по почте.

При получении штрафа от ТЦК открывается исполнительное производство, наличие которого можно проверить через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСВП).

Для этого на сайте АСИН необходимо ввести персональные данные.

Что делать, если штраф все же пришел

Военнообязанный может не согласиться со штрафом и обжаловать его в течение 10 дней.

В случае, если человек соглашается уплатить взыскание, это нужно сделать в течение 15 дней.

Какая сумма взыскания

Размер штрафа за необновление данных в ТЦК военнообязанными составляет от 17000 до 25500 гривен.

Для должностных и юридических лиц штраф составляет от 34000 до 59000 гривен.

Также, за невыполнение требований нового закона о мобилизации могут лишить права управлять автомобилем.

Что будет если не заплатить

Если не оплатить штраф от ТЦК, то будут последствия.

Во-первых, сумма штрафа вырастет вдвое, а дело передается в исполнительную службу.

Во-вторых, исполнительная служба может арестовать банковские счета и некоторое имущество должника.

В то же время, если штраф меньше 160 тысяч гривен, то продавать жилье или земельный участок исполнительная служба не будет.