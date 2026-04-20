Мобілізація військових пенсіонерів: що буде з пенсією

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У разі повернення військового пенсіонера на службу йому не припинять нараховувати пенсію. Йдеться і про мобілізованих, і про резервістів, і про тих, хто вирішив служити за контрактом. Щоправда, коли боєць звільниться зі служби, його пенсію мають перерахувати.

Про це 18 квітня повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Перерахунок пенсій після звільнення військових пенсіонерів жі служби

Під час перегляду розміру пенсії враховують додаткову вислугу років і грошове забезпечення за останній рік перед звільненням. Для перерахунку потрібно надати грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років.

