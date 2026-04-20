Головна Військова економіка Мобілізація військових пенсіонерів: що буде з пенсією

Дата публікації: 20 квітня 2026 08:25
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У разі повернення військового пенсіонера на службу йому не припинять нараховувати пенсію. Йдеться і про мобілізованих, і про резервістів, і про тих, хто вирішив служити за контрактом. Щоправда, коли боєць звільниться зі служби, його пенсію мають перерахувати.

Про це 18 квітня повідомили в Рівненському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Перерахунок пенсій після звільнення військових пенсіонерів жі служби

Під час перегляду розміру пенсії враховують додаткову вислугу років і грошове забезпечення за останній рік перед звільненням. Для перерахунку потрібно надати грошовий атестат, довідки про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони повідомляв, що військовий може сам визначити, хто в разі його загибелі отримає державну виплату. Для цього треба скласти особисте розпорядження. Такий документ оформляється в довільній формі.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони писав, що військові, які мають інвалідність або частково втратили працездатність, можуть отримати грошову допомогу від держави. Розмір виплат залежить від прожиткового мінімуму. Максимальна сума перевищує мільйон гривень.

Максим Бондаренко
Максим Бондаренко
