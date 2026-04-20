Видео

Мобилизация военных пенсионеров: что будет с пенсией

Мобилизация военных пенсионеров: что будет с пенсией

Дата публикации 20 апреля 2026 08:25
Мобилизация военных пенсионеров: что будет с пенсией
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В случае возвращения военного пенсионера на службу ему не прекратят начислять пенсию. Речь идет и о мобилизованных, и о резервистах, и о тех, кто решил служить по контракту. Правда, когда боец уволится со службы, его пенсию должны пересчитать.

Об этом 18 апреля сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Перерасчет пенсий после увольнения военных пенсионеров со службы

При пересмотре размера пенсии учитывают дополнительную выслугу лет и денежное обеспечение за последний год перед увольнением. Для перерасчета нужно предоставить денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения и расчет выслуги лет.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны сообщал, что военный может сам определить, кто в случае его гибели получит государственную выплату. Для этого надо составить личное распоряжение. Такой документ оформляется в произвольной форме.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны писал, что военные, которые имеют инвалидность или частично утратили трудоспособность, могут получить денежную помощь от государства. Размер выплат зависит от прожиточного минимума. Максимальная сумма превышает миллион гривен.

Максим Бондаренко
Автор:
Максим Бондаренко
