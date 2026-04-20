Мобилизация военных пенсионеров: что будет с пенсией

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В случае возвращения военного пенсионера на службу ему не прекратят начислять пенсию. Речь идет и о мобилизованных, и о резервистах, и о тех, кто решил служить по контракту. Правда, когда боец уволится со службы, его пенсию должны пересчитать.

Об этом 18 апреля сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Перерасчет пенсий после увольнения военных пенсионеров со службы

При пересмотре размера пенсии учитывают дополнительную выслугу лет и денежное обеспечение за последний год перед увольнением. Для перерасчета нужно предоставить денежный аттестат, справки о дополнительных видах денежного обеспечения и расчет выслуги лет.

