Головна Військова економіка Мобілізація в Україні — коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

Мобілізація в Україні — коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 07:30
Стало відомо, коли ФОП після мобілізації звільняють від сплати ЄСВ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні осіб, які є ФОПами і здійснюють незалежну професійну діяльність, а також члени фермерських господарств — звільняються від сплати ЄСВ. Так відбувається у разі мобілізації і наразі стало відомо, з якого моменту починається звільнення.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Читайте також:

Коли ФОП звільняють від сплати ЄСВ

Згідно закону України № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску", у період дії особливого стану від сплати ЄСВ за себе звільняються:

  • фізичні особи-підприємці (у тому числі ті, що працюють по спрощеній системі оподаткування);
  • особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність;
  • члени фермерських господарств, якщо вони були мобілізовані або підписали контракт на проходження військової служби. Важливо, що таке звільнення поширюється лише на тих, хто не має статусу роботодавця.

Такий механізм застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів — з моменту мобілізації, укладення контракту чи демобілізації.

Отже:

  • звільнення від сплати ЄСВ починає діяти з першого дня місяця, у якому особу мобілізовано чи підписано контракт;
  • воно зберігається до кінця місяця, в якому відбулася демобілізація або звільнення зі служби.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи мають ФОПи у разі мобілізації сплачувати військовий збір.

Також ми окремо повідомляли, від яких податків звільняються мобілізовані ФОП.

ФОП податки армія мобілізація війна в Україні єсв
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
