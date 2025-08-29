Стало известно, когда ФЛП после мобилизации освобождают от уплаты ЕСВ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине лиц, которые являются ФЛП и осуществляют независимую профессиональную деятельность, а также члены фермерских хозяйств — освобождаются от уплаты ЕСВ. Так происходит в случае мобилизации и сейчас стало известно, с какого момента начинается освобождение.

Когда ФЛП освобождают от уплаты ЕСВ

Согласно закону Украины № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса", в период действия особого положения от уплаты ЕСВ за себя освобождаются:

физические лица-предприниматели (в том числе те, которые работают по упрощенной системе налогообложения);

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

члены фермерских хозяйств, если они были мобилизованы или подписали контракт на прохождение военной службы. Важно, что такое освобождение распространяется только на тех, кто не имеет статуса работодателя.

Такой механизм применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов - с момента мобилизации, заключения контракта или демобилизации.

Следовательно:

освобождение от уплаты ЕСВ начинает действовать с первого дня месяца, в котором лицо мобилизовано или подписан контракт;

оно сохраняется до конца месяца, в котором произошла демобилизация или увольнение со службы.

