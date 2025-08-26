Податок ЄСВ не треба платити мобілізованим підприємцям, стверджують юристи

Розрахунок податків. Ілюстративне фото: pexels.com

Оскільки в Україні триває мобілізація, то серед тих, кого можуть призвати служити у лавах ЗСУ можуть опинитись ФОПи, самозайняті чи члени фермерських господарств. Тож, виникає питання: чи потрібно їм сплачувати податок ЄСВ.

Ситуацію роз'яснили колеги із Судово-юридичної газети.

Чи потрібно платити ЄСВ мобілізованому бізнесу

Повідомляється, що згідно із Законом України № 2464-VI, фізичні особи-підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств, які були призвані на військову службу або уклали контракт, звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за період своєї військової служби.

Це правило діє лише за умови, що такі особи не є роботодавцями. Звільнення від сплати ЄСВ настає автоматично на підставі даних з Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Термін дії звільнення:

починається з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту;

триває до останнього дня місяця демобілізації (звільнення з військової служби).

