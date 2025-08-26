Налог ЕСВ не надо платить мобилизованным предпринимателям, утверждают юристы

Расчет налогов. Иллюстративное фото: pexels.com

Поскольку в Украине продолжается мобилизация, то среди тех, кого могут призвать служить в рядах ВСУ могут оказаться ФЛП, самозанятые или члены фермерских хозяйств. Поэтому возникает вопрос: нужно ли им платить налог ЕСВ.

Ситуацию разъяснили коллеги из Судебно-юридической газеты.

Нужно ли платить ЕСВ мобилизованному бизнесу

Сообщается, что согласно Закону Украины № 2464-VI, физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерских хозяйств, которые были призваны на военную службу или заключили контракт, освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за период своей военной службы.

Это правило действует только при условии, что такие лица не являются работодателями. Освобождение от уплаты ЕСВ наступает автоматически на основании данных из Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Срок действия освобождения:

начинается с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта;

продолжается до последнего дня месяца демобилизации (увольнения с военной службы).

Ранее мы сообщали, что бойцы ВСУ, которые в гражданской жизни были физическими лицами-предпринимателями, могут получить целый ряд налоговых льгот. А еще с них снимаются уже начисленные платежи.

Добавим, мы сообщали о том, какие скидки на жилье для военнослужащих будут действовать в 2025 году.