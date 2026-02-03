Штрафи ТЦК - розмір за порушення правил мобілізації та військового обліку

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Штрафи територіальних центрів комплектування стосуються двох основних видів порушення військового законодавства. Юристи пояснили, коли і за якою статтею штрафи ТЦК будуть більшими.

Про це йдеться у матеріалі на сайті KadrEx.

Реклама

Читайте також:

Штрафи під час війни

Територіальний центр комплектування має право накладати штраф на порушників військового законодавства за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Перша стаття — це ст. 210 КУпАП, "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку".

Друга — це ст. 210-1 КУпАП, "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Штрафи у мирний час

Юристи пояснили, за якою статтею штрафи є більшими.

В умовах воєнного стану адміністративне стягнення за обидва види порушень є однаковим — від 17 до 25,5 тисяч гривень.

А от у мирний час у цих двох статтях визначені різні штрафи.

Якщо за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку розмір первинного штрафу становить від 3400 до 5100 грн, то порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію оцінюється уже в штраф розміром від 5100 до 8500 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має територіальний центр комплектування на ухвалення рішення про штраф.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.