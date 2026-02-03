Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Мобілізація і військовий облік — штраф за які порушення більший

Мобілізація і військовий облік — штраф за які порушення більший

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 05:37
Штрафи ТЦК - розмір за порушення правил мобілізації та військового обліку
Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Штрафи територіальних центрів комплектування стосуються двох основних видів порушення військового законодавства. Юристи пояснили, коли і за якою статтею штрафи ТЦК будуть більшими.

Про це йдеться у матеріалі на сайті KadrEx.

Реклама
Читайте також:

Штрафи під час війни

Територіальний центр комплектування має право накладати штраф на порушників військового законодавства за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Перша стаття — це ст. 210 КУпАП, "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку".

Друга — це ст. 210-1 КУпАП, "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Штрафи у мирний час

Юристи пояснили, за якою статтею штрафи є більшими.

В умовах воєнного стану адміністративне стягнення за обидва види порушень є однаковим — від 17 до 25,5 тисяч гривень.

А от у мирний час у цих двох статтях визначені різні штрафи.

Якщо за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку розмір первинного штрафу становить від 3400 до 5100 грн, то порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію оцінюється уже в штраф розміром від 5100 до 8500 грн.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки часу має територіальний центр комплектування на ухвалення рішення про штраф.

Додамо, ми повідомляли про те, кому загрожують повторні штрафи від ТЦК.

штраф воєнний стан військовий облік мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації