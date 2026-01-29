Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чому ТЦК має право мобілізувати знятих з обліку

Чому ТЦК має право мобілізувати знятих з обліку

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 06:30
Мобілізація знятих з обліку - чому ТЦК призиває знятих громадян
Співробітники ТЦК та військовозобов’язаний громадянин. Фото: Львівський ОТЦК

Навіть якщо громадянин був знятий з військового обліку до війни, він може бути мобілізований до лав Збройних сил України у нинішній, особливий період. Юристи пояснили законність такого кроку ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Законність повернення на військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який ще 2008 року був знятий з військового обліку згідно із наказом Міністерства оборони №342.

Та зараз чоловік виявив, що він знову перебуває на військовому обліку.

Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок ТЦК — і чи можуть його мобілізувати у особливий період.

"Згідно Наказу МОУ №342 не виключали з обліку, а знімали з останнього чоловіків, які були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Можливість мобілізації поверненого на облік громадянина

Таким чином, визнав юрист, повернення на військовий облік знятих раніше громадян є законним кроком з боку територіальних центрів комплектування.

"Тож, на жаль, станом на зараз Ви є військовозобов'язаним, який був знятий з обліку у зв'язку з непридатністю до проходження військової служби лише у мирний час", — підкреслив Айвазян.

І, відповідно, такі громадяни підпадають під загальну мобілізацію та можуть бути призвані до лав Збройних сил України, якщо, звісно, не мають підстав для оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, у чому різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках громадянина можуть зняти з військового обліку.

Міноборони військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації