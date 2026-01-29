Мобілізація знятих з обліку - чому ТЦК призиває знятих громадян

Співробітники ТЦК та військовозобов’язаний громадянин. Фото: Львівський ОТЦК

Навіть якщо громадянин був знятий з військового обліку до війни, він може бути мобілізований до лав Збройних сил України у нинішній, особливий період. Юристи пояснили законність такого кроку ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Законність повернення на військовий облік

До юристів звернувся громадянин, який ще 2008 року був знятий з військового обліку згідно із наказом Міністерства оборони №342.

Та зараз чоловік виявив, що він знову перебуває на військовому обліку.

Громадянин поцікавився, чи законним є такий крок ТЦК — і чи можуть його мобілізувати у особливий період.

"Згідно Наказу МОУ №342 не виключали з обліку, а знімали з останнього чоловіків, які були визнані непридатними у мирний час та обмежено придатними у воєнний час", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Можливість мобілізації поверненого на облік громадянина

Таким чином, визнав юрист, повернення на військовий облік знятих раніше громадян є законним кроком з боку територіальних центрів комплектування.

"Тож, на жаль, станом на зараз Ви є військовозобов'язаним, який був знятий з обліку у зв'язку з непридатністю до проходження військової служби лише у мирний час", — підкреслив Айвазян.

І, відповідно, такі громадяни підпадають під загальну мобілізацію та можуть бути призвані до лав Збройних сил України, якщо, звісно, не мають підстав для оформлення відстрочки.

