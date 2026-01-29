Мобилизация снятых с учета - почему ТЦК призывает снятых граждан

Сотрудники ТЦК и военнообязанный гражданин. Фото: Львовский ОТЦК

Даже если гражданин был снят с воинского учета до войны, он может быть мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины в нынешний, особый период. Юристы объяснили законность такого шага ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Законность возвращения на воинский учет

К юристам обратился гражданин, который еще в 2008 году был снят с воинского учета согласно приказу Министерства обороны №342.

Но сейчас мужчина обнаружил, что он снова находится на воинском учете.

Гражданин поинтересовался, законным ли является такой шаг ТЦК — и могут ли его мобилизовать в особый период.

"Согласно Приказу МОУ №342 не исключали с учета, а снимали с последнего мужчин, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное время", — отметил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Возможность мобилизации возвращенного на учет гражданина

Таким образом, признал юрист, возвращение на воинский учет снятых ранее граждан является законным шагом со стороны территориальных центров комплектования.

"Поэтому, к сожалению, по состоянию на сейчас Вы являетесь военнообязанным, который был снят с учета в связи с непригодностью к прохождению военной службы только в мирное время", — подчеркнул Айвазян.

И, соответственно, такие граждане подпадают под общую мобилизацию и могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины, если, конечно, не имеют оснований для оформления отсрочки.

