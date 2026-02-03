Штрафы ТЦК - размер за нарушение правил мобилизации и воинского учета

Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: Винницкий ТЦК

Штрафы территориальных центров комплектования касаются двух основных видов нарушения военного законодательства. Юристы объяснили, когда и по какой статье штрафы ТЦК будут большими.

Об этом говорится в материале на сайте KadrEx.

Штрафы во время войны

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать штраф на нарушителей военного законодательства по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Первая статья — это ст. 210 КУоАП, "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета".

Вторая — это ст. 210-1 КУоАП, "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Штрафы в мирное время

Юристы объяснили, по какой статье штрафы являются большими.

В условиях военного положения административное взыскание за оба вида нарушений одинаково — от 17 до 25,5 тысяч гривен.

А вот в мирное время в этих двух статьях определены разные штрафы.

Если за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета размер первичного штрафа составляет от 3400 до 5100 грн, то нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации оценивается уже в штраф размером от 5100 до 8500 грн.

