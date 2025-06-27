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Головна Військова економіка Міноборони закупить "пакунки пораненого" — що в них входитиме

Міноборони закупить "пакунки пораненого" — що в них входитиме

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:27
Оголошено тендер на закупівлю адаптивного одягу для поранених бійців ЗСУ
Адаптивний одяг для поранених бійців. Ілюстративне фото: Міноборони України
Ключові моменти Що увійде в "пакунок пораненого" Коли ЗСУ отримають "пакунок пораненого"

Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельний орган Міноборони України, розпочинає першу програму централізованого забезпечення поранених військовослужбовців необхідними предметами. В перелік закупівель увійде і спеціальний адаптивний одяг для поранених захисників України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони.

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Штани з набору адаптивного одягу ЗСУ. Фото: Міноборони України

В рамках цієї ініціативи, яка спрямована на турботу до захисників країни, кожен поранений військовий одразу після евакуації отримуватиме "пакунок пораненого". 

Він міститиме адаптивний одяг та гігієнічний набір. До літнього комплекту одягу входитимуть адаптивні майки, фуфайки з короткими та довгими рукавами, шорти, штани та шкарпетки. Одяг підбиратиметься індивідуально з урахуванням стану здоров'я пораненого.

Гігієнічний набір включатиме рушник, бритву, гель для душу, шампунь, зубну щітку і пасту, дезодорант, вологі та сухі серветки, гребінець, щітку для волосся, паперові вироби, прокладки тощо.

Коли ЗСУ отримають "пакунок пораненого"

Перші торги на закупівлю адаптивного одягу вже оголошені, з прогнозованою вартістю близько 170 мільйонів гривень. Доставка запланована на другу половину 2025 року до чотирьох об'єднаних центрів забезпечення.

Адаптивний одяг отримуватиме весь особовий склад Збройних сил України, включаючи підрозділи Міністерства внутрішніх справ та інших військових формувань.

Раніше ми писали, які категорії військовослужбовців можуть отримати доплату в сумі 24 000 грн.

А ще ми інформували, які виплати належать захисникам, звільненим з полону. 

Міноборони ЗСУ закупівлі війна в Україні поранення Пакунок пораненого
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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