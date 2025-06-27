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Главная Военная экономика Минобороны закупит "набор раненого" — что в них будет входить

Минобороны закупит "набор раненого" — что в них будет входить

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:27
Объявлен тендер на закупку адаптивной одежды для раненых бойцов ВСУ
Адаптивная одежда для раненых бойцов. Иллюстративное фото: Минобороны Украины
Ключові моменти Что войдет в "набор раненого" Когда ВСУ получат "набор раненого"

Государственный оператор тыла (ДОТ), закупочный орган Минобороны Украины, начинает первую программу централизованного обеспечения раненых военнослужащих необходимыми предметами. В перечень закупок войдет и специальная адаптивная одежда для раненых защитников Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.

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Штаны из набора адаптивной одежды ВСУ. Фото: Минобороны Украины

В рамках этой инициативы, которая направлена на заботу о защитниках страны, каждый раненый военный сразу после эвакуации будет получать "набор раненого".

Он будет содержать адаптивную одежду и гигиенический набор. В летний комплект одежды будут входить адаптивные майки, фуфайки с короткими и длинными рукавами, шорты, брюки и носки. Одежда будет подбираться индивидуально с учетом состояния здоровья раненого.

Гигиенический набор будет включать полотенце, бритву, гель для душа, шампунь, зубную щетку и пасту, дезодорант, влажные и сухие салфетки, расческу, щетку для волос, бумажные изделия, прокладки и тому подобное.

Когда ВСУ получат "набор раненого"

Первые торги на закупку адаптивной одежды уже объявлены, с прогнозируемой стоимостью около 170 миллионов гривен. Доставка запланирована на вторую половину 2025 года в четыре объединенных центра обеспечения.

Адаптивную одежду будет получать весь личный состав Вооруженных сил Украины, включая подразделения Министерства внутренних дел и других военных формирований.

Ранее мы писали, какие категории военнослужащих могут получить доплату в сумме 24 000 грн.

А еще мы информировали, какие выплаты положены защитникам, освобожденным из плена.

Минобороны ВСУ закупки война в Украине ранение Пакет для раненых
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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