Міфи про рекрутинг в ЗСУ — спростування популярних думок

Український центр рекрутингу до армії. Фото: Міноборони України

Армія України потребує вмотивованих фахівців, тому Міністерство оборони розвиває систему рекрутингу. Йдеться про добровільне долучення до війська. Однак серед населення існує декілька міфів, які легко спростовуються.

Про це повідомляє ТСН.

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Міфи про рекрутинг

Рекрутинг — це фактично мобілізація

Спростування: мобілізація є примусовим процесом, тоді як рекрутинг відбувається на добровільній основі й нагадує працевлаштування на цивільну посаду. Військові підрозділи, як роботодавці, відкривають вакансії та прагнуть залучити фахівців, які зможуть ефективно підсилити їхні команди.

В центрі рекрутингу видають повістки

Спростування: рекрутингові центри, створені Міністерством оборони, є цивільними установами, а територіальні центри комплектування не мають доступу до їхніх даних.

Фахівці допомагають кандидатам обрати вакансію, яка найбільше відповідає їхнім навичкам.

Жінок у військо не беруть

Спростування: все більше жінок прагнуть приєднатися до Сил оборони. Наразі вони становлять 21% кандидатів у рекрутингових центрах.

Якщо зайду на сайт із вакансіями, мене знайдуть за IP-адресою і змушуватимуть йти в армію

Спростування: якщо ви переглянете вакансії або завітаєте до центру рекрутингу, це не накладає на вас жодних зобов’язань. Ви навіть можете пройти співбесіду й відмовитися.

Підрозділи зацікавлені лише в пошуку піхотинців

Спростування: у війську потрібні фахівці різних напрямків — від бухгалтерів і SMM-менеджерів до водіїв.

Процедура рекрутингу дуже складна та довга

Спростування: процес нагадує звичайне працевлаштування. Потрібно звернутися до центру рекрутингу чи підрозділу, обрати вакансію та пройти співбесіду.

Якщо все збігається, командир частини надасть рекомендаційний лист. Протягом усього процесу вас підтримуватиме рекрутер.

Без підготовки рекрутів не відправляють на передову

Спростування: підрозділ зацікавлений у найкращій підготовці своїх бійців, тому новобранців спочатку відправляють на базову загальновійськову підготовку. Залежно від обраної спеціальності, можлива подальша спеціалізована підготовка, якщо це необхідно.

Після отримання повістки вже пізно

Спростування: отримавши повістку, можна звернутися до центру рекрутингу або безпосередньо до підрозділу. Там допоможуть з орієнтацією, нададуть інформацію про доступні вакансії.

Однак це не стосується осіб, які вже пройшли ВЛК і готуються до розподілу в конкретну військову частину.

Нагадаємо, командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес розповів, що нині рекрутинг по всій Україні відбувається дуже добре.

Також у ЗСУ продовжується програма залучення військовозобов'язаних віком від 18 до 24 років на контрактній основі.