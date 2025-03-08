У 28 ОМБр назвали кількість людей, які хочуть підписати контракт за програмою 18-24

Українські контрактники на навчаннях. Фото: Генштаб ЗСУ

В ЗСУ продовжує діяти програма з залучання військовозобов'язаних на контрактній основі віком від 18 до 24 років. Програма постійно поліпшується і вже є багато звернень щодо контракту "18-24".

Про це в етері каналу "Ми Україна" заявив начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр Денис Швидкий.

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За словами Швидкого, вже є сотні охочих, які хочуть підписати контракт та піти на службу, в тому числі до 28 ОМБр.

"З кожним тижнем люди все більше і більше звертаються. Зараз вже в нас сотні звернень, десятки людей проходять ВЛК. Вже є люди, які підписали контракт і отримали перші кошти. Думаю, буде збільшуватись кількість бажаючих", — розповів Денис Швидкий.

Раніше ми розповідали, що в Україні є можливість доєднатися до ЗСУ не лише через ТЦК, але й через рекрутингові центри. Зокрема, цим правом можуть скористатися жінки, і вже є статистика, які спеціальності вони обирають.

А президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібратись з деякими речами, які не спрацювали у контракті "18-24". Це стосується добровольців, які на початку широкомасштабного вторгнення пішли боронити державу.