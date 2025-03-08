В 28 ОМБр назвали количество людей, которые хотят подписать контракт по программе 18-24

Украинские контрактники на учениях. Фото: Генштаб ВСУ

В ВСУ продолжает действовать программа по привлечению военнообязанных на контрактной основе в возрасте от 18 до 24 лет. Программа постоянно улучшается и уже есть много обращений по контракту "18-24".

Об этом в эфире канала "Мы Украина" заявил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий.

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По словам Швыдкого, уже есть сотни желающих, которые хотят подписать контракт и пойти на службу, в том числе в 28 ОМБр.

"С каждой неделей люди все больше и больше обращаются. Сейчас уже у нас сотни обращений, десятки людей проходят ВВК. Уже есть люди, которые подписали контракт и получили первые средства. Думаю, будет увеличиваться количество желающих", — рассказал Денис Швыдкий.

Ранее мы рассказывали, что в Украине есть возможность присоединиться к ВСУ не только через ТЦК, но и через рекрутинговые центры. В частности, этим правом могут воспользоваться женщины, и уже есть статистика, какие специальности они выбирают.

А президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте "18-24". Это касается добровольцев, которые в начале широкомасштабного вторжения пошли защищать государство.