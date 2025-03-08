В 28 ОМБр назвали количество людей, которые хотят подписать контракт по программе 18-24

Все больше желающих — в 28 ОМБр рассказали о контракте "18-24"
В ВСУ продолжает действовать программа по привлечению военнообязанных на контрактной основе в возрасте от 18 до 24 лет. Программа постоянно улучшается и уже есть много обращений по контракту "18-24".
Об этом в эфире канала "Мы Украина" заявил начальник отделения рекрутинга 28 ОМБр Денис Швыдкий.
Сколько людей хотят по контракту присоединиться на фронт
По словам Швыдкого, уже есть сотни желающих, которые хотят подписать контракт и пойти на службу, в том числе в 28 ОМБр.
"С каждой неделей люди все больше и больше обращаются. Сейчас уже у нас сотни обращений, десятки людей проходят ВВК. Уже есть люди, которые подписали контракт и получили первые средства. Думаю, будет увеличиваться количество желающих", — рассказал Денис Швыдкий.
Ранее мы рассказывали, что в Украине есть возможность присоединиться к ВСУ не только через ТЦК, но и через рекрутинговые центры. В частности, этим правом могут воспользоваться женщины, и уже есть статистика, какие специальности они выбирают.
А президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с некоторыми вещами, которые не сработали в контракте "18-24". Это касается добровольцев, которые в начале широкомасштабного вторжения пошли защищать государство.
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