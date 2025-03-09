Мифы о рекрутинге в ВСУ — опровержение популярных мнений

Украинский центр рекрутинга в армию. Фото: Минобороны Украины

Армия Украины нуждается в мотивированных специалистах, поэтому Министерство обороны развивает систему рекрутинга. Речь идет о добровольном приобщении к армии. Однако среди населения существует несколько мифов, которые легко опровергаются.

Об этом сообщает ТСН.

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Мифы о рекрутинге

Рекрутинг — это фактически мобилизация

Опровержение: мобилизация является принудительным процессом, тогда как рекрутинг происходит на добровольной основе и напоминает трудоустройство на гражданскую должность. Военные подразделения, как работодатели, открывают вакансии и стремятся привлечь специалистов, которые смогут эффективно усилить их команды.

В центре рекрутинга выдают повестки

Опровержение: рекрутинговые центры, созданные Министерством обороны, являются гражданскими учреждениями, а территориальные центры комплектования не имеют доступа к их данным.

Специалисты помогают кандидатам выбрать вакансию, которая наиболее соответствует их навыкам.

Женщин в армию не берут

Опровержение: все больше женщин стремятся присоединиться к Силам обороны. Сейчас они составляют 21% кандидатов в рекрутинговых центрах.

Если зайду на сайт с вакансиями, меня найдут по IP-адресу и заставят идти в армию

Опровержение: если вы просмотрите вакансии или посетите центр рекрутинга, это не накладывает на вас никаких обязательств. Вы даже можете пройти собеседование и отказаться.

Подразделения заинтересованы только в поиске пехотинцев

Опровержение: в армии нужны специалисты разных направлений — от бухгалтеров и SMM-менеджеров до водителей.

Процедура рекрутинга очень сложная и долгая

Опровержение: процесс напоминает обычное трудоустройство. Нужно обратиться в центр рекрутинга или подразделение, выбрать вакансию и пройти собеседование.

Если все совпадает, командир части предоставит рекомендательное письмо. В течение всего процесса вас будет поддерживать рекрутер.

Без подготовки рекрутов не отправляют на передовую

Опровержение: подразделение заинтересовано в лучшей подготовке своих бойцов, поэтому новобранцев сначала отправляют на базовую общевойсковую подготовку. В зависимости от выбранной специальности, возможна дальнейшая специализированная подготовка, если это необходимо.

После получения повестки уже поздно

Опровержение: получив повестку, можно обратиться в центр рекрутинга или непосредственно в подразделение. Там помогут с ориентацией, предоставят информацию о доступных вакансиях.

Однако это не касается лиц, которые уже прошли ВВК и готовятся к распределению в конкретную воинскую часть.

Напомним, командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес рассказал, что сейчас рекрутинг по всей Украине происходит очень хорошо.

Также в ВСУ продолжается программа привлечения военнообязанных в возрасте от 18 до 24 лет на контрактной основе.