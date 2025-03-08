Яка наразі ситуація з рекрутингом в Україні — розповів Кирило Верес

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" Кирило Верес. Фото: УП

Командир 20-го окремого полку безпілотних систем "К-2" та Герой України Кирило Верес розповів, яка наразі ситуація в Україні з рекрутингом. За його словами, нині на кожному стовпі можна побачити заклики долучатися до ЗСУ.

Про це Кирило Верес сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За словами командира, нині рекрутинг по всій Україні відбувається дуже добре. Однак він зазначив, що новобранці обирають командирів, які не згодні із системою.

"Рекрутинг по всій країні йде дуже добре. На кожному стовпі (написано, — ред.) долучайся до ЗСУ, Сил оборони. Але насправді дуже багато командирів, які не згодні із системою, і до них йдуть, бо вони відрізняються від цієї системи. У нас інше бачення, я можу сміливо також себе до таких людей (віднести, — ред.). Ми також трішки неординарні, у на підхід інший", — сказав Верес.

А також зазначив, що коли приїжджає в казарму, то живе там разом із солдатами, і він не має окремого будинку чи окремої офіцерської їдальні.

"Коли я приїжджаю до себе в казарму, я живу в казармі. У мене немає окремого будинку. Є лише окремий кабінет із ліжком і державним матрацом, але я сплю в казармі. Немає у мене генеральського будинку", — наголосив командир "К-2".

А також додав, що має лише автомобіль трохи кращий, аніж в інших командирів. Однак, за його словами, машина дорожча лише на 5 тисяч доларів, аніж середня машина військовослужбовця.

"Немає у мене окремої офіцерської їдальні, я можу пообідати в кабінеті. Коли є можливість, я їду до особового складу, щоб просто походити, щоб мене побачили, це треба, люди мають розмовляти", — резюмував Кирило Верес.

Також Кирило Верес заявив про зниження кількості добровольців в рекрутингових центрах. За його словами, це відбувається на тлі новин про можливе перемир'я.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський запропонував ініціативу щодо встановлення перемир'я в повітрі та на морі як перший крок до завершення війни з Росією. Цю ідею підтримав турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган.