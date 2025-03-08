Какова сейчас ситуация с рекрутингом в Украине - рассказал Кирилл Верес

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес. Фото: УП

Командир 20-го отдельного полка беспилотных систем "К-2" и Герой Украины Кирилл Верес рассказал, какая сейчас ситуация в Украине с рекрутингом. По его словам, сейчас на каждом столбе можно увидеть призывы присоединяться в ВСУ.

Об этом Кирилл Верес сказал в интервью "Радио Свобода".

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По словам командира, сейчас рекрутинг по всей Украине происходит очень хорошо. Однако он отметил, что новобранцы выбирают командиров, которые не согласны с системой.

"Рекрутинг по всей стране идет очень хорошо. На каждом столбе (написано, — ред.) присоединяйся к ВСУ, Силам обороны. Но на самом деле очень много командиров, которые не согласны с системой, и к ним идут, потому что они отличаются от этой системы. У нас другое видение, я могу смело также себя к таким людям (отнести, — ред.). Мы также немного неординарные, у нас подход другой", — сказал Верес.

А также отметил, что когда приезжает в казарму, то живет там вместе с солдатами, и он не имеет отдельного дома или отдельной офицерской столовой.

"Когда я приезжаю к себе в казарму, я живу в казарме. У меня нет отдельного дома. Есть только отдельный кабинет с кроватью и государственным матрасом, но я сплю в казарме. Нет у меня генеральского дома", — подчеркнул командир "К-2".

А также добавил, что имеет только автомобиль немного лучше, чем у других командиров. Однако, по его словам, машина дороже лишь на 5 тысяч долларов, чем средняя машина военнослужащего.

"Нет у меня отдельной офицерской столовой, я могу пообедать в кабинете. Когда есть возможность, я еду к личному составу, чтобы просто походить, чтобы меня увидели, это надо, люди должны разговаривать", — резюмировал Кирилл Верес.

Также Кирилл Верес заявил о снижении количества добровольцев в рекрутинговых центрах. По его словам, это происходит на фоне новостей о возможном перемирии.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил инициативу по установлению перемирия в воздухе и на море как первый шаг к завершению войны с Россией. Эту идею поддержал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.