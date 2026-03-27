Медаль МО "За поранення" не є підставою для пільг

Нагородження медаллю "За поранення". Фото: "БукІнфо"

Міністерство оборони України має право вручати військовим відомчі медалі, зокрема, медаль "За поранення". Ця нагорода, на відміну від державних, не є підставою для оформлення пільг. Але для отримання статусу "учасник бойових дій" фактично потрібні ті ж документи, що і для цієї медалі.

Медаль "За поранення"

Українські військовослужбовці за ті чи інші здобутки нагороджуються державними орденами та медалями. Крім державних нагород, існують ще і відомчі, Міністерства оборони України.

Однією із таких відомчих медалей є медаль "За поранення". У Міноборони пояснили: "Ця відзнака за поранення призначена для військовослужбовців Збройних Сил України, які отримали легке або важке поранення. Головною умовою є поранення безпосередньо в ході бойових дій під час захисту держави. До них прирівнюються травми та каліцтва у полоні".

Крім того, медаль "За поранення" також можуть отримати особи, звільнені в запас або у відставку. Але лише у випадку, якщо вони були поранені під час військової служби, та не були нагороджені.

Відомча медаль і статус УБД

Нагородження здійснюється за наказом міністра оборони. Для цього командування військової частини має надати в МО документи, які засвідчать ступінь поранення.

У військовому відомстві пояснили, чи мають військові, які нагороджені медаллю "За поранення" право на пільги. На жаль, її статус не дозволяє отримати статус "учасник бойових дій".

У Міністерству оборони зазначили: "Відомча відзнака сама по собі (на відміну від державних нагород) не є підставою для пільг і соціальної допомоги. Однак факт бойового поранення є підставою для виплат або пільг у разі отримання статусів, які оформлюються фактично на основі тих самих документів, що потрібні для медалі".

Це, зокрема, 75% знижки на оплату житла та комунальні послуги. Водночас для осіб з інвалідністю, пов'язаною з війною, діє максимальний рівень підтримки, тобто 100% компенсація витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах установлених нормативів.

Учасник бойових дій може передати право на оформлення пільг члену своєї родини. Для цього навіть необов'язково іти за довіреністю до нотаріуса.