Медаль МО "За ранение" не является основанием для льгот

Награждение медалью "За ранение". Фото: "БукІнфо"

Министерство обороны Украины имеет право вручать военным ведомственные медали, в частности, медаль "За ранение". Эта награда, в отличие от государственных, не является основанием для оформления льгот. Но для получения статуса "участник боевых действий" фактически нужны те же документы, что и для этой медали.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Медаль "За ранение"

Украинские военнослужащие за те или иные достижения награждаются государственными орденами и медалями. Кроме государственных наград, существуют еще и ведомственные, Министерства обороны Украины.

Одной из таких ведомственных медалей является медаль "За ранение". В Минобороны объяснили: "Эта награда за ранение предназначена для военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получили легкое или тяжелое ранение. Главным условием является ранение непосредственно в ходе боевых действий во время защиты государства. К ним приравниваются травмы и увечья в плену".

Кроме того, медаль "За ранение" также могут получить лица, уволенные в запас или в отставку. Но только в случае, если они были ранены во время военной службы, и не были награждены.

Читайте также:

Ведомственная медаль и статус УБД

Награждение осуществляется по приказу министра обороны. Для этого командование воинской части должно предоставить в МО документы, которые засвидетельствуют степень ранения.

В военном ведомстве объяснили, имеют ли военные, которые награждены медалью "За ранение" право на льготы. К сожалению, ее статус не позволяет получить статус "участник боевых действий".

В Министерству обороны отметили: "Ведомственная награда сама по себе (в отличие от государственных наград) не является основанием для льгот и социальной помощи. Однако факт боевого ранения является основанием для выплат или льгот в случае получения статусов, которые оформляются фактически на основе тех же документов, что нужны для медали".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, какие льготы могут получить родители участников боевых действий.

Это, в частности, 75% скидки на оплату жилья и коммунальные услуги. В то же время для лиц с инвалидностью, связанной с войной, действует максимальный уровень поддержки, то есть 100% компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пределах установленных нормативов.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, может ли военный, участник боевых действий, оформить льготы не лично.

Участник боевых действий может передать право на оформление льгот члену своей семьи. Для этого даже необязательно идти по доверенности к нотариусу.