Виплати військовослужбовцям - скільки разів на рік виплачується матеріальна допомога

Матеріальна допомога військовому — як часто її виплачують
Український військовий може отримати матеріальну допомогу для вирішення своїх соціально-побутових проблем. У Міністерстві оборони України пояснили, коли саме і як часто військовослужбовцю можна претендувати на цю виплату.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Матеріальна допомога в ЗСУ
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні соціальні пільги та виплати.
Це, зокрема, і така виплата, яка має назву "матеріальна допомога".
Нараховуються ці кошти, зокрема, на вирішення серйозних проблем зі здоров’ям.
У Міноборони пояснили, як часто військовослужбовець має право претендувати на матеріальну допомогу від держави.
Скільки разів на рік можна отримати матдопомогу
"Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується один раз на рік", — йдеться у поясненні військового відомства.
У Міноборони наголосили, що ця допомога надається для вирішення проблеми, яка настала у поточному році.
"Або у попередньому році, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано в рік настання події", — йдеться у поясненні від Міністерства оборони України.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, на лікування яких захворювань військовослужбовцю можуть видати матеріальну допомогу.
Додамо, ми повідомляли про те, хто з полонених українських воїнів не має права на матеріальну допомогу.
Читайте Новини.LIVE!