Україна
Головна Військова економіка Матеріальна допомога військовому — як часто її виплачують

Матеріальна допомога військовому — як часто її виплачують

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 03:44
Виплати військовослужбовцям - скільки разів на рік виплачується матеріальна допомога
Українські військовослужбовці на фронті. Фото: 22 ОМБр

Український військовий може отримати матеріальну допомогу для вирішення своїх соціально-побутових проблем. У Міністерстві оборони України пояснили, коли саме і як часто військовослужбовцю можна претендувати на цю виплату.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Матеріальна допомога в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різноманітні соціальні пільги та виплати.

Це, зокрема, і така виплата, яка має назву "матеріальна допомога".

Нараховуються ці кошти, зокрема, на вирішення серйозних проблем зі здоров’ям.

У Міноборони пояснили, як часто військовослужбовець має право претендувати на матеріальну допомогу від держави.

Скільки разів на рік можна отримати матдопомогу

"Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується один раз на рік", — йдеться у поясненні військового відомства.

У Міноборони наголосили, що ця допомога надається для вирішення проблеми, яка настала у поточному році.

"Або у попередньому році, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано в рік настання події", — йдеться у поясненні від Міністерства оборони України.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на лікування яких захворювань військовослужбовцю можуть видати матеріальну допомогу.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з полонених українських воїнів не має права на матеріальну допомогу.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
