Україна
Матдопомога в ЗСУ — які хвороби надають право на виплату

Матдопомога в ЗСУ — які хвороби надають право на виплату

Ua ru
Дата публікації: 21 січня 2026 03:44
Матеріальна допомога військовим - підстави для виплати матдопомоги
Військовослужбовець у лікарні. Фото: invak.info

Українські військові мають право на отримання матеріальної допомоги для вирішення серйозних проблем зі здоров’ям. У Міноборони пояснили, наявність яких хвороб надає військовослужбовцям ЗСУ право на отримання цієї виплати.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Матеріальна допомога на лікування

Військовослужбовці Збройних сил України мають право, серед інших виплат, і на матеріальну допомогу.

Ця виплата надається для вирішення різноманітних соціально-побутових питань.

Це, зокрема, проблеми зі здоров’ям — тобто матеріальна допомога може бути нарахована військовому на лікування чи операцію.

Список захворювань

Перш за все, матеріальна допомога видається тим військовослужбовцям, у яких діагностували онкологічне захворювання.

Ці кошти виділяються на хірургічну операцію чи променеву або хіміотерапію.

Також до списку хвороб, не пов’язаних із бойовими діями, але таких, на які виділяють матеріальну допомогу, зараховують:

  • туберкульоз;
  • ВІЛ / СНІД;
  • вірусний гепатит В та С.

виплати ЗСУ матеріальна допомога лікування військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
