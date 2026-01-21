Видео
Україна
Видео

Матпомощь в ВСУ — какие болезни дают право на выплату

Матпомощь в ВСУ — какие болезни дают право на выплату

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 03:44
Материальная помощь военным - основания для выплаты матпомощи
Военнослужащий в больнице. Фото: invak.info

Украинские военные имеют право на получение материальной помощи для решения серьезных проблем со здоровьем. В Минобороны объяснили, наличие каких болезней дает военнослужащим ВСУ право на получение этой выплаты.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Материальная помощь на лечение

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право, среди других выплат, и на материальную помощь.

Эта выплата предоставляется для решения различных социально-бытовых вопросов.

Это, в частности, проблемы со здоровьем — то есть материальная помощь может быть начислена военному на лечение или операцию.

Список заболеваний

Прежде всего, материальная помощь выдается тем военнослужащим, у которых диагностировали онкологическое заболевание.

Эти средства выделяются на хирургическую операцию или лучевую или химиотерапию.

Также в список болезней, не связанных с боевыми действиями, но таких, на которые выделяют материальную помощь, зачисляют:

  • туберкулез;
  • ВИЧ/СПИД;
  • вирусный гепатит В и С.

Напомним, мы ранее писали о том, за что могут отменить дополнительное вознаграждение для военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, когда военнослужащий получает право на начисление ему так называемых "оздоровительных" денег.

выплаты ВСУ материальная помощь лечение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
