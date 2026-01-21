Материальная помощь военным - основания для выплаты матпомощи

Матпомощь в ВСУ — какие болезни дают право на выплату
Украинские военные имеют право на получение материальной помощи для решения серьезных проблем со здоровьем. В Минобороны объяснили, наличие каких болезней дает военнослужащим ВСУ право на получение этой выплаты.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Материальная помощь на лечение
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право, среди других выплат, и на материальную помощь.
Эта выплата предоставляется для решения различных социально-бытовых вопросов.
Это, в частности, проблемы со здоровьем — то есть материальная помощь может быть начислена военному на лечение или операцию.
Список заболеваний
Прежде всего, материальная помощь выдается тем военнослужащим, у которых диагностировали онкологическое заболевание.
Эти средства выделяются на хирургическую операцию или лучевую или химиотерапию.
Также в список болезней, не связанных с боевыми действиями, но таких, на которые выделяют материальную помощь, зачисляют:
- туберкулез;
- ВИЧ/СПИД;
- вирусный гепатит В и С.
Напомним, мы ранее писали о том, за что могут отменить дополнительное вознаграждение для военнослужащих.
Добавим, мы сообщали о том, когда военнослужащий получает право на начисление ему так называемых "оздоровительных" денег.
Читайте Новини.LIVE!