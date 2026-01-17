Виплати в ЗСУ - коли військовий отримує право на оздоровчі гроші

Українські військовослужбовці. Фото: 158 ОМБр

Українські військові мають право не тільки на щорічну відпустку, а і на соціальну виплату на оздоровлення у відпустці. У Міноборони пояснили, коли військовослужбовець ЗСУ може отримати ці "оздоровчі" кошти.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Що таке "оздоровчі", розмір цієї виплати

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання різноманітних соціальних виплат.

Однією із таких виплат є так звані "оздоровчі".

"Військовослужбовці мають право на отримання раз на рік грошової допомоги для оздоровлення", — наголосили у Міноборони.

Розмір цієї виплати є аналогічним розміру їхнього грошового забезпечення.

Коли військовослужбовець може отримати гроші на оздоровлення

Військове відомство пояснило, коли саме військовослужбовці набувають право отримання "оздоровчих".

"Військовослужбовцям, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення", — підкреслили у Міноборони.

При цьому військовослужбовцям тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.

"Таким чином військовослужбовці набувають право на відпустку та допомогу для оздоровлення відразу після першого повного місяця служби", — йдеться у поясненні військового міністерства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які виплати може претендувати військовослужбовець, який звільняється з лав Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні ініціюють підвищення грошового забезпечення військових до 100 тис. грн.