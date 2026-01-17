Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Коли військові можуть отримати "оздоровчі" гроші

Коли військові можуть отримати "оздоровчі" гроші

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 05:49
Виплати в ЗСУ - коли військовий отримує право на оздоровчі гроші
Українські військовослужбовці. Фото: 158 ОМБр

Українські військові мають право не тільки на щорічну відпустку, а і на соціальну виплату на оздоровлення у відпустці. У Міноборони пояснили, коли військовослужбовець ЗСУ може отримати ці "оздоровчі" кошти.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Реклама
Читайте також:

Що таке "оздоровчі", розмір цієї виплати

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на отримання різноманітних соціальних виплат.

Однією із таких виплат є так звані "оздоровчі".

"Військовослужбовці мають право на отримання раз на рік грошової допомоги для оздоровлення", — наголосили у Міноборони.

Розмір цієї виплати є аналогічним розміру їхнього грошового забезпечення.

Коли військовослужбовець може отримати гроші на оздоровлення

Військове відомство пояснило, коли саме військовослужбовці набувають право отримання "оздоровчих".

"Військовослужбовцям, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення", — підкреслили у Міноборони.

При цьому військовослужбовцям тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.

"Таким чином військовослужбовці набувають право на відпустку та допомогу для оздоровлення відразу після першого повного місяця служби", — йдеться у поясненні військового міністерства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на які виплати може претендувати військовослужбовець, який звільняється з лав Збройних сил України.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Україні ініціюють підвищення грошового забезпечення військових до 100 тис. грн.

ЗСУ відпустка військові соцвиплати військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації