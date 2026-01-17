Выплаты в ВСУ - когда военный получает право на оздоровительные деньги

Украинские военнослужащие. Фото: 158 ОМБр

Украинские военные имеют право не только на ежегодный отпуск, но и на социальную выплату на оздоровление в отпуске. В Минобороны объяснили, когда военнослужащий ВСУ может получить эти "оздоровительные" средства.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Что такое "оздоровительные", размер этой выплаты

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на получение различных социальных выплат.

Одной из таких выплат являются так называемые "оздоровительные".

"Военнослужащие имеют право на получение раз в год денежной помощи для оздоровления", — отметили в Минобороны.

Размер этой выплаты аналогичен размеру их денежного обеспечения.

Когда военнослужащий может получить деньги на оздоровление

Военное ведомство объяснило, когда именно военнослужащие приобретают право получения "оздоровительных".

"Военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения", — подчеркнули в Минобороны.

При этом военнослужащим продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска, за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

"Таким образом военнослужащие приобретают право на отпуск и помощь для оздоровления сразу после первого полного месяца службы", — говорится в пояснении военного министерства.

