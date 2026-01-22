Выплаты военнослужащим - сколько раз в год выплачивается материальная помощь

Материальная помощь военному — как часто ее выплачивают
Украинский военный может получить материальную помощь для решения своих социально-бытовых проблем. В Министерстве обороны Украины объяснили, когда именно и как часто военнослужащему можно претендовать на эту выплату.
Материальная помощь в ВСУ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные социальные льготы и выплаты.
Это, в частности, и такая выплата, которая называется "материальная помощь".
Начисляются эти средства, в частности, на решение серьезных проблем со здоровьем.
В Минобороны объяснили, как часто военнослужащий имеет право претендовать на материальную помощь от государства.
Сколько раз в год можно получить матпомощь
"Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается один раз в год", — говорится в объяснении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что эта помощь предоставляется для решения проблемы, которая наступила в текущем году.
"Или в предыдущем году, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события", — говорится в объяснении от Министерства обороны Украины.
