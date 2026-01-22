Видео
Главная Военная экономика Материальная помощь военному — как часто ее выплачивают

Материальная помощь военному — как часто ее выплачивают

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 03:44
Выплаты военнослужащим - сколько раз в год выплачивается материальная помощь
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: 22 ОМБр

Украинский военный может получить материальную помощь для решения своих социально-бытовых проблем. В Министерстве обороны Украины объяснили, когда именно и как часто военнослужащему можно претендовать на эту выплату.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Материальная помощь в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на различные социальные льготы и выплаты.

Это, в частности, и такая выплата, которая называется "материальная помощь".

Начисляются эти средства, в частности, на решение серьезных проблем со здоровьем.

В Минобороны объяснили, как часто военнослужащий имеет право претендовать на материальную помощь от государства.

Сколько раз в год можно получить матпомощь

"Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается один раз в год", — говорится в объяснении военного ведомства.

В Минобороны отметили, что эта помощь предоставляется для решения проблемы, которая наступила в текущем году.

"Или в предыдущем году, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события", — говорится в объяснении от Министерства обороны Украины.

Напомним, мы ранее писали о том, на лечение каких заболеваний военнослужащему могут выдать материальную помощь.

Добавим, мы сообщали о том, кто из пленных украинских воинов не имеет права на материальную помощь.

Минобороны выплаты ВСУ материальная помощь военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
