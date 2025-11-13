Відео
Матеріальна допомога військовим — скільки платять і як отримати

Матеріальна допомога військовим — скільки платять і як отримати

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 06:10
Оновлено: 12:53
Виплата військовим у складних обставинах — правила отримання у 2025 році
Військовослужбовець підписує заяву. Фото: Вишгородська міська рада

В Україні військовослужбовці можуть розраховувати на щорічну матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Йдеться про виплату коштів для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

Про розмір цієї виплати та умови її надання повідомляє АрміяInform.

Читайте також:

Скільки платять військовослужбовцям, які опинились у складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога надається в сумі одного місячного грошового забезпечення військовослужбовця. До цієї суми входить посадовий оклад, оплата за військовим званням, надбавка за вислугу років та щомісячні додаткові види забезпечення. Водночас різноманітні винагороди, зокрема бойові, у розрахунок не включаються.

Хто має право на допомогу у 2025 році

Отримати матеріальну допомогу можуть:

  • військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, пов’язаних із захистом України;
  • сім’ї військових, які потрапили в полон, інтерновані в нейтральні держави або вважаються зниклими безвісти (за винятком випадків добровільної здачі в полон);
  • у випадках, що сталися у 2025 році або наприкінці 2024-го, зокрема:
  • смерть військовослужбовця, його подружжя, дітей чи батьків;
  • народження або усиновлення дитини;
  • підтверджене медичними документами погіршення стану здоров’я військовослужбовця чи членів його сім’ї — при діагнозах туберкульоз, ВІЛ/СНІД, гепатити В або С;
  • тривале лікування чи реабілітація понад 30 днів, зокрема після поранення або тяжкої операції, що потребує багатоетапного втручання, протезування, трансплантації або ендопротезування;
  • лікування онкологічного захворювання, яке потребує хірургічного втручання, хіміо- чи променевої терапії — незалежно від дати встановлення діагнозу;
  • поранення, травми чи каліцтва, отримані під час захисту України або внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, зокрема якщо постраждали члени родини військовослужбовця.

Як оформити виплату

Щоб отримати матеріальну допомогу, потрібно написати рапорт на ім’я командира з поясненням причини звернення та додати документи, які підтверджують право на виплату — медичні довідки, витяги з ВЛК, свідоцтва про народження чи смерть тощо. Після розгляду рапорту командування ухвалює рішення про нарахування коштів.

Нагадаємо, деякі українці мають право на отримання виплати сумою 4500 грн у 2025 році — читайте, хто може оформити. 

Поранені військовослужбовці мають право на отримання виплати через поранення. Скільки платять в листопаді та які умови мають бути дотримані. 

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
