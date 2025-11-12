Нові нарахування виплат за поранення листопад 2025 — що робити, якщо гроші не нараховують

Військовослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне архівне: REUTERS

Українські військовослужбовці, які проходять лікування після поранення чи хвороби, мають право на повне грошове забезпечення. Проте його тривалість і обсяг залежать від рішень військово-лікарської комісії (ВЛК) та правильності оформлення документів.

Про це йдеться у роз’ясненнях Департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України, пояснює АрміяInform.

Як здійснюють виплати пораненим бійцям на час лікування

Військовослужбовцям продовжують виплачувати грошове забезпечення за час:

перебування на стаціонарному лікуванні (медичному або реабілітаційному);

відпустки для лікування у зв’язку з хворобою;

відпустки після поранення.

Перші чотири місяці лікування забезпечення виплачується у повному розмірі за останньою займаною посадою. Після цього періоду гроші виплачують виключно за наявності висновку ВЛК про необхідність подальшого лікування. У такому разі командир військової частини видає наказ про продовження виплат. Втім, загальна тривалість перебування на лікуванні зі збереженням грошового забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль.

"Бойові" для поранених: кому і за яких умов виплачують в листопаді

Пораненим, травмованим або контуженим військовим, чиї ушкодження пов’язані із захистом Батьківщини, належить також додаткова винагорода — "бойові" у розмірі 100 тисяч гривень на місяць.

Виплата здійснюється:

під час перебування на стаціонарному лікуванні (в тому числі за кордоном);

у відпустці для лікування в разі тяжкого поранення.

Важливим є нюанс, що найголовнішою підставою для виплат є довідка про обставини травми (форма №5), у якій має бути чітке формулювання: "поранення пов’язане із захистом Батьківщини". Якщо такого запису немає, додаткову винагороду не нарахують.

Крім того, у довідці повинно бути зазначено, що військовий:

перебував у засобах індивідуального захисту;

не порушував закон, не завдав собі шкоди умисно;

не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Чи можуть виплачувати бойові навіть після виписки з лікарні

Виплату "бойових" після виписки продовжують лише у випадку тяжкого поранення, якщо це підтверджено висновком ВЛК. Якщо поранення не класифікується як тяжке, виплата 100 тисяч припиняється після завершення лікування.

Повторне лікування — які права на нові виплати

Міноборони уточнило, що право на грошове забезпечення зберігається при кожному повторному лікуванні, якщо воно відбувається за медичними показниками попереднього поранення або каліцтва, пов’язаного з обороною України. Це стосується і лікування за кордоном.

Якщо виплати припинилися — куди звертатися

Якщо військовослужбовець не отримує грошового забезпечення або "бойових", насамперед слід написати рапорт на ім’я командира частини з проханням внести його до наказу про виплату винагороди. До рапорту додається копія довідки про поранення.

У разі відмови варто звернутися до гарячої лінії Міноборони або військових юристів. Загалом судова практика показує, що за наявності документів і підтверджених підстав військовим у більшості випадків відновлюють належні виплати через суд.

Нагадаємо, військовослужбовці, які отримали інвалідність, мають право на отримання спеціальних пенсій. Читайте, за яких умов важливо пройти медогляд.

Також правозахисники пояснили, за що штрафують в армії.