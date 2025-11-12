Видео
Україна
Видео

Выплаты раненым военным — как начисляют деньги с ноября

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 05:40
обновлено: 09:38
Новые начисления выплат за ранения ноябрь 2025 — что делать, если деньги не начисляют
Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное архивное: REUTERS

Украинские военнослужащие, которые проходят лечение после ранения или болезни, имеют право на полное денежное обеспечение. Однако его продолжительность и объем зависят от решений военно-врачебной комиссии (ВВК) и правильности оформления документов.

Об этом говорится в разъяснениях Департамента социального обеспечения Министерства обороны Украины, объясняет АрмияInform.

Читайте также:

Как осуществляют выплаты раненым бойцам на время лечения

Военнослужащим продолжают выплачивать денежное обеспечение за время:

  • пребывания на стационарном лечении (медицинском или реабилитационном);
  • отпуска для лечения в связи с болезнью;
  • отпуска после ранения.

Первые четыре месяца лечения обеспечение выплачивается в полном размере по последней занимаемой должности. После этого периода деньги выплачивают исключительно при наличии заключения ВВК о необходимости дальнейшего лечения. В таком случае командир воинской части издает приказ о продлении выплат. Впрочем, общая продолжительность пребывания на лечении с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд.

"Боевые" для раненых: кому и при каких условиях выплачивают в ноябре

Раненым, травмированным или контуженным военным, чьи повреждения связаны с защитой Родины, полагается также дополнительное вознаграждение - "боевые" в размере 100 тысяч гривен в месяц.

Выплата осуществляется:

  • во время пребывания на стационарном лечении (в том числе за рубежом);
  • в отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.

Важным является нюанс, что главным основанием для выплат является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), в которой должна быть четкая формулировка: "ранение связано с защитой Родины". Если такой записи нет, дополнительное вознаграждение не начислят.

Кроме того, в справке должно быть указано, что военный:

  • находился в средствах индивидуальной защиты;
  • не нарушал закон, не нанес себе вреда умышленно;
  • не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Могут ли выплачивать боевые даже после выписки из больницы

Выплату "боевых" после выписки продолжают только в случае тяжелого ранения, если это подтверждено заключением ВВК. Если ранение не классифицируется как тяжелое, выплата 100 тысяч прекращается после завершения лечения.

Повторное лечение — какие права на новые выплаты

Минобороны уточнило, что право на денежное обеспечение сохраняется при каждом повторном лечении, если оно происходит по медицинским показаниям предыдущего ранения или увечья, связанного с обороной Украины. Это касается и лечения за границей.

Если выплаты прекратились — куда обращаться

Если военнослужащий не получает денежного обеспечения или "боевых", прежде всего следует написать рапорт на имя командира части с просьбой внести его в приказ о выплате вознаграждения. К рапорту прилагается копия справки о ранении.

В случае отказа стоит обратиться на горячую линию Минобороны или к военным юристам. В целом судебная практика показывает, что при наличии документов и подтвержденных оснований военным в большинстве случаев восстанавливают положенные выплаты через суд.

Напомним, военнослужащие, получившие инвалидность, имеют право на получение специальных пенсий. Читайте, при каких условиях важно пройти медосмотр.

Также правозащитники объяснили, за что штрафуют в армии.

выплаты деньги мобилизация зарплата ранение военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
